Aydıntepe'de 'Kırsalda Bereket' Projesinde İlk Hayvan Teslimatı

Aydıntepe'de 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' ilk teslimatı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde projenin ilk hayvan teslimatı yapıldı. Projeye başvuran diğer üreticilere de ilerleyen günlerde hayvanların teslim edileceği bildirildi.

Teslimat ve destek detayları

Yetiştirici Fetullah Karadeniz, TİGEM tarafından temin edilen 15 baş ithal angus ırkı gebe düveyi teslim aldı. Hayvanların üreticiye 1 yıllık ücretsiz TARSİM sigortası yapılmış şekilde ulaştırıldığı ve 12 ay boyunca hayvan başına aylık 1.500 TL bakım ve besleme desteği sağlanacağı açıklandı.

Kontroller ve teslim süreci

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teslimat öncesinde gerekli kontrolleri tamamlayarak hayvanları üreticiye teslim etti. Yetkililer, projenin planlandığı şekilde ilerleyeceğini ve diğer başvuru sahiplerine de sırasıyla destek sağlanacağını belirtti.

