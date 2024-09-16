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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi

Dava, Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tahliye taleplerini reddetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:32
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Son Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan'a yönelik suç örgütü davasında 61 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda gerçekleştirildi.

Mahkeme Süreci ve Tutuklu Sanıkların Durumu

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmada sanık avukatlarının beyanda bulunacağını duyurdu. Tutuklu sanık Hasan Aslantaş’ın avukatı İbrahim Batuhan Aydoğan, müvekkilinin bir buçuk yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Tek suçu bahsi geçen eğlence mekanlarından birinde valilik yapmasıdır. Eğer suçlu olsaydı, neden organize suç şubesine bizzat teslim olsun ki?" dedi.

Müvekkillerin Suçsuzluğu İddia Ediliyor

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle desteklenmediğini dile getirerek tahliye talebinde bulundular. Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, müvekkilinin örgüt kurmadığını ve tanık ifadelerinin gerçek dışı olduğunu savundu.

Ara Karar ve Duruşma Gelişmeleri

Duruşmanın devamında ara karar alındı. Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt, duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve bazı sanıklar hakkında yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmetti.

Birleştirilme Talebi Reddedildi

Sanık avukatlarının, gizli tanık Serdar Sertçelik ile bağlantılı başka bir davanın birleştirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşmanın devam tarihi 11 Ekim olarak belirlendi.

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