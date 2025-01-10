AYM, Doğum Öncesi Anomalinin Bilgilendirilmemesini Hak İhlali Saydı

Anayasa Mahkemesi, doğum öncesi bebeğin anomalisinin aileye bildirilmemesini hak ihlali olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:50
AYM, Doğum Öncesi Anomalinin Bilgilendirilmemesini Hak İhlali Saydı

AYM, Doğum Anomalisi ve Hak İhlali Üzerine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), sol kolu dirsekten aşağısı olmadan doğan bebeğin ailesinin, doktorların durumu bildirmemesi nedeniyle açtıkları davada önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Olayın Arka Planı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 2007 yılında K.G. ile M.G.'nin bebeklerinin anomali ile dünyaya gelmesi üzerine çıktı. Hamilelik dönemindeki kontrollerde doktorların aileyi bebeklerin fiziksel olarak sağlıklı olduğu yönünde bilgilendirdiği belirtildi. Aile, doktorların ihmalkar davrandığı gerekçesiyle, maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açtı.

Mahkeme Süreci ve Sonuçları

Yerel mahkeme, 2016'da davayı reddetti. Kararda, anomalinin hekimlerin eylemleri sonucunda ortaya çıkmadığı ve hekimlerin bilgilendirmedeki kusurlarının bulunduğu ifade edildi. Ancak, anomalinin tespit edilmesi halinde ebeveynlerin rızası dışında bir müdahalenin mümkün olamayacağı vurgulandı.

AYM'nin İncelendiği Noktalar

K.G. ve M.G., mahkeme kararını temyiz edince, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. AYM, Anayasa'nın 17. maddesinin, herkesin maddi ve manevi varlığını koruma hakkını güvence altına aldığını açıkladı. Mahkeme, yargısal süreçte ortaya çıkan ihmalin aile üzerinde yarattığı manevi etkiye dikkate almadığını kaydetti.

Sonuç

Mahkeme, başvuranların yaşadığı derin acı ve elem ile ilgili tazminat hakkının göz önünde bulundurulmadığına karar verdi. AYM, kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna vararak, ihlali tespit etti. Bu karar, ebeveynlerin bilgilendirilmesi noktasında sağlık hizmeti sunucularının sorumlulukları ve haklarının korunmasına dair kritik bir emsal niteliği taşıyor.

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