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Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı! Adalet mücadelesinde yeni bir dönem

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaşadığı süreci ve adalet mücadelesini anlattı. Görüşmenin detayları ve Ayşe Ateş'in açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:54
Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı! Adalet mücadelesinde yeni bir dönem

Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü: Adalet Mücadelesinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de bir araya geldi. CHP lideri Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaret sonrasında yapılan bu görüşme, Ayşe Ateş'in adalet mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Ayşe Ateş: "Bu Görüşme Bir Zafer Değil, Ancak Bir Adım"

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Ayşe Ateş, "Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı kabulü bir başarı yahut kazanılmış bir zafer değildir" dedi. Ateş, devletin yanlarında olduğunu görmenin, sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarının gönlünü bir nebze olsun ferahlattığını ve kendisine de güç verdiğini belirtti. Ayşe Ateş, küçük kızının ilk defa tek başına uyumak istediğini de ifade etti.

Erdoğan'dan Adalet ve Güvenlik Talimatı

Ayşe Ateş, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in “Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar” isimli kitabını hediye etti. Görüşmede, Sinan Ateş ve kendisi hakkında ortaya atılan FETÖ’cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilip kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını talep ettiğini belirten Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talepleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a talimat verdiğini aktardı.

Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ve ailesinin güvenliği konusunda da gerekli önlemlerin alınması için talimat verdi. Ateş, tehdit ve hakaret içeren ekran görüntülerinden oluşan bir arşiv dosyasının hazırlanarak ilgili makamlara teslim edileceğini belirtti.

Mücadele Yeni Başladı

Ayşe Ateş, görüşme sonrası duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendisine ve kızlarına yönelik yaşanan olumsuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. "Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!" diyenlerin kazanacağını ifade eden Ateş, "Mücadelemizin ne ortasındayız ne de sonunda. Mücadelemiz yeni başladı. Eskisinden daha gür bir sesle 'Adalet! Adalet!' diye haykıracağız." dedi.

Ayşe Ateş, hukuk mücadelesinde kararlı olduklarını belirterek, adaleti sağlamak adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Özellikle kızlarının güvenliği ve geleceği için bu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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