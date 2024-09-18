DOLAR
34,11 -0,11%
EURO
37,99 -0,1%
ALTIN
2.817,97 -0,12%
BITCOIN
2.061.326,64 -0,58%

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölüm Raporu: Uzak Menzilli Ateş Vurgusu

İsrail askerlerinin barışçıl gösteride öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda uzak mesafeden ateş açıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:53
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölüm Raporu: Uzak Menzilli Ateş Vurgusu

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Raporu Belli Oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçı bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, ölümün uzak mesafeden ateş açılması nedeniyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

Raporun Detayları

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda;

  • Kanda toksik bir madde bulunmadığı,
  • DNA profilinin Eygi'ye ait olduğu ve başkalarına ait DNA'nın tespit edilmediği belirtilmiştir.
  • Beyin kanaması ve beyin harabiyeti olduğu, bu durumun ölümle ilişkili olduğu kaydedilmiştir.

Raporda, Eygi'nin vücudunda bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının olduğu ve bu yaralanmanın tek başına ölümle sonuçlanabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, atışın uzak mesafeden yapıldığına dair delillere yer verilmiştir.

Olayın Ardından Ne Oldu?

Eygi'nin katıldığı gösteride, İsrail askerleri ateş açarak bir çok kişiyi tehlikeye atmış, Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistin'deki bir hastaneye kaldırılan Eygi, maalesef 6 Eylül'de hayatını kaybetti. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı hareketin üyesiydi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Uraloğlu: Türkiye Erişim Engellerinde Kararlı
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hedeflerini Açıkladı
6
Trump'tan Çin İthal Araçlarına Yüzde 200 Gümrük Vergisi Vaadi
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!