Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölüm Raporu: Uzak Menzilli Ateş Vurgusu

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Raporu Belli Oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçı bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, ölümün uzak mesafeden ateş açılması nedeniyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

Raporun Detayları

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda;

Kanda toksik bir madde bulunmadığı,

DNA profilinin Eygi'ye ait olduğu ve başkalarına ait DNA'nın tespit edilmediği belirtilmiştir.

Beyin kanaması ve beyin harabiyeti olduğu, bu durumun ölümle ilişkili olduğu kaydedilmiştir.

Raporda, Eygi'nin vücudunda bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarasının olduğu ve bu yaralanmanın tek başına ölümle sonuçlanabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, atışın uzak mesafeden yapıldığına dair delillere yer verilmiştir.

Olayın Ardından Ne Oldu?

Eygi'nin katıldığı gösteride, İsrail askerleri ateş açarak bir çok kişiyi tehlikeye atmış, Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistin'deki bir hastaneye kaldırılan Eygi, maalesef 6 Eylül'de hayatını kaybetti. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı hareketin üyesiydi.