Ayvalık'ta Sahil Güvenlik Çarpışması: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Badavut açıklarında yaşanan kazada arama kurtarma ve soruşturma devam ediyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.
Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 1 ağır yaralı hastaneye sevk edilirken, kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.