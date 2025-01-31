Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Akgün’ü Kabul Etti

Azerbaycan'da Yeni Bir Dönem: Türkiye'nin Büyükelçisi Akgün Bayramov'u Ziyaret Etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün'ü kabul etti. Bugün Bakü'ye gelen Akgün, güven mektubunun bir örneğini Bayramov'a sundu.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Bayramov, güven mektubunu kabul ederek Akgün’ü kutladı ve başarı dileklerini iletti. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer aldı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgulandı

Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye'nin karşılıklı müttefikliğinin ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki ortak çabalarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yürütülen ortak çabaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Ortadoğu ve Afganistan'da istikrar sağlama ile Suriye’deki ortak girişimlerin ilerletilmesi yönündeki çabaların da önemine değinildi.

Akgün, kabul ve tebrikler için teşekkür ederek, mevcut müttefiklik ilişkilerini daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi görevine atanan Birol Akgün'ü (solda) kabul etti. Akgün kabulde, güven mektubunun bir örneğini Bayramov'a sundu.