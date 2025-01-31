DOLAR
35,85 -0,2%
EURO
37,29 0,24%
ALTIN
3.239,57 -0,78%
BITCOIN
3.782.322,34 -0,29%

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Akgün’ü Kabul Etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ü kabul etti ve ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:43
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Akgün’ü Kabul Etti

Azerbaycan'da Yeni Bir Dönem: Türkiye'nin Büyükelçisi Akgün Bayramov'u Ziyaret Etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün'ü kabul etti. Bugün Bakü'ye gelen Akgün, güven mektubunun bir örneğini Bayramov'a sundu.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Bayramov, güven mektubunu kabul ederek Akgün’ü kutladı ve başarı dileklerini iletti. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer aldı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgulandı

Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye'nin karşılıklı müttefikliğinin ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki ortak çabalarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yürütülen ortak çabaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Ortadoğu ve Afganistan'da istikrar sağlama ile Suriye’deki ortak girişimlerin ilerletilmesi yönündeki çabaların da önemine değinildi.

Akgün, kabul ve tebrikler için teşekkür ederek, mevcut müttefiklik ilişkilerini daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi görevine atanan...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda), Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi görevine atanan Birol Akgün'ü (solda) kabul etti. Akgün kabulde, güven mektubunun bir örneğini Bayramov'a sundu.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı: Kurtarma Çalışmaları Başladı
2
BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresini Bir Yıl Uzattı
3
Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti
4
Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bulundu
5
Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturmasında Sağlık Çalışanı Yok
6
Yunanistan'da Çiftçiler Üretim Maliyetlerine Dikkat Çekmek İçin Eylemde
7
TBMM Komisyonu İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek