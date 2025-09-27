Azerbaycan Gence'de Anıt Parkı Açtı — Ermenistan Saldırısı Anılıyor

Azerbaycan Gence'de Anıt Parkı Açtı

2. Karabağ Savaşı'nda hedeflenen sivil alana anma

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil alana anıt park inşa etti.

Anıt parkın açılışı, savaşın başlamasının 5. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Aliyev, savaşta hayatını kaybeden asker ve sivilleri saygı duruşuyla andı; saldırıda ebeveynlerini kaybeden Nilay Aliyeva ve dedesi Zahid Babazade ile görüştü.

Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sırasında cephe hattından yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Gence'ye balistik füzelerle saldırmıştı. Bu saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 26 sivil yaşamını yitirmiş, 142 kişi yaralanmıştı.

Açılışı yapılan anıt, saldırıların yaşandığı noktalardan birinde, 4 hektarlık alana kuruldu.

