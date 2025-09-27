Azerbaycan Gence'de Anıt Parkı Açtı — Ermenistan Saldırısı Anılıyor

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Gence'ye düzenlenen Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla 4 hektarlık anıt park açtı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:37
Azerbaycan Gence'de Anıt Parkı Açtı — Ermenistan Saldırısı Anılıyor

Azerbaycan Gence'de Anıt Parkı Açtı

2. Karabağ Savaşı'nda hedeflenen sivil alana anma

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil alana anıt park inşa etti.

Anıt parkın açılışı, savaşın başlamasının 5. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Aliyev, savaşta hayatını kaybeden asker ve sivilleri saygı duruşuyla andı; saldırıda ebeveynlerini kaybeden Nilay Aliyeva ve dedesi Zahid Babazade ile görüştü.

Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sırasında cephe hattından yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Gence'ye balistik füzelerle saldırmıştı. Bu saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 26 sivil yaşamını yitirmiş, 142 kişi yaralanmıştı.

Açılışı yapılan anıt, saldırıların yaşandığı noktalardan birinde, 4 hektarlık alana kuruldu.

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil...

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil alanda anıt park inşa etti. Anıt parkın açılışı, 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasının 5. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Aliyev açılışta, saldırıda ebeveynlerini kaybeden Nilay Aliyeva ile görüştü.

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun balistik füzelerle vurduğu Gence'deki sivil...

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Bakanı: İsrail İHA'sı Yemen'de 24 Pakistanlıyı Taşıyan LPG Tankerine Saldırdı
2
Adana Kozan'da Panelvan Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Tokat Erbaa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı
4
İYİ Parti'den Mersin Mitingi: Dervişoğlu — 'Üretimle Büyüyen, Adaletle Yönetilen Türkiye'
5
Zelenskiy: İHA ve füze üretimini artıracağız — Patriot desteği, Trump görüşmesi ve Macaristan iddiası
6
Hizbullah Lideri Kasım: 'Meydanı Terk Etmeyeceğiz, Silahı Bırakmayacağız'
7
Kocaeli'de Hünnap Boğaza Kaçtı: Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı