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Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı

Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından hedef alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:35
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı

Azerbaycan Hava Yolları Uçağı Kazakistan'da Düştü

Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Kazakistan'da düşmesi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. AA’ya konuşan üst düzey Azerbaycanlı yetkililer, düşüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları

Yetkililer, uçağın düşüşü sırasında Rus hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı iddialarını kesin bir dille doğruladı. Bu açıklama, olayı daha da karmaşık hale getirirken, konuyla ilgili uluslararası araştırmaların başlatılması bekleniyor.

Düşüşün nedenleri ve sonuçları üzerine detaylı bir inceleme yapılması talep edilirken, Azerbaycan yetkilileri, tüm soruların yanıt bulmasını istediklerini belirtti.

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