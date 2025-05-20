Azerbaycan Heyeti AK Parti'yi Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı.

Efkan Ala, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü ve güçlü ilişkilerin varlığını vurguladı. Bu ilişkilerin imzalanan mutabakatlarla geliştiğini ifade eden Ala, iki ülkenin milli çıkarlarının yanı sıra bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir inisiyatif sağladığını söyledi.

"Bu ikili ilişkilerin kalitesi, hem fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamakta hem de bölgesel sorunları çözme noktasında belirleyici olmaktadır" diyen Ala, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin yararına olmadığını, aynı zamanda bölgenin de faydasına olduğunun altını çizdi.

Ala, "Bölgemizdeki ülkeler de önümüzdeki dönemde bu iki ülkenin ilişkilerinin ortaya çıkardığı pozitif atmosferden daha fazla faydalanma imkanı bulacaklardır" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde daha çok yol alması gerektiğini belirten Ala, "Her iki ülkenin karşılaştığı fırsatlar ve problemler birbiriyle bağlantılıdır" şeklinde konuştu.

Yeni Bir Tarih Yazılıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ise iki ülke arasındaki dostlukta tarihi günlerin yaşandığını belirterek, "Son 20-25 yılda Türkiye ve Azerbaycan, Sayın Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde yeni bir tarih yazmaktadırlar" dedi.

Veliyev, iki ülkenin karşılıklı desteklerinin önemine dikkat çekti ve dostluğun ebedi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan heyetinde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Azerbaycan-Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da yer aldı.

Toplantının ardından görüşmeler basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.