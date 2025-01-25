Azerbaycan, İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran hükümetine yakın basın kuruluşlarında Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meryan, bakanlığa çağrıldı ve bu süreçte Azerbaycan'a yapılan haksızlıklarla ilgili itirazlar iletildi.

Meryan'a, İran'da hükümete yakın basın kuruluşlarında son dönemde Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyasına ilişkin Bakü'nün tepkisi aktarıldı.

Daha önce Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan İran lideri Ali Hamanei'nin Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin özür dilemesi yerine, Ameli'ye destek kampanyasının sürdürülmesinin kabul edilemez olduğu Meryan'a bildirildi. Ayrıca, Kazvin imamı da dahil olmak üzere çok sayıda din adamının Azerbaycan karşıtı faaliyetlerde bulunmasının yarattığı endişeler dile getirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu tür olumsuz adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçladığına vurgu yaparak, Meryan'a bu davranışların önlenmesi gerektiğini belirtti. Meryan, bütün bu hususların kendi ülkesi içerisindeki yetkili makamlara iletileceğini ifade ederek, gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirtti.