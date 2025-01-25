DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Azerbaycan, İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı karalama kampanyası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:21
Azerbaycan, İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran hükümetine yakın basın kuruluşlarında Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meryan, bakanlığa çağrıldı ve bu süreçte Azerbaycan'a yapılan haksızlıklarla ilgili itirazlar iletildi.

Meryan'a, İran'da hükümete yakın basın kuruluşlarında son dönemde Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı yürütülen karalama kampanyasına ilişkin Bakü'nün tepkisi aktarıldı.

Daha önce Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan İran lideri Ali Hamanei'nin Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin özür dilemesi yerine, Ameli'ye destek kampanyasının sürdürülmesinin kabul edilemez olduğu Meryan'a bildirildi. Ayrıca, Kazvin imamı da dahil olmak üzere çok sayıda din adamının Azerbaycan karşıtı faaliyetlerde bulunmasının yarattığı endişeler dile getirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu tür olumsuz adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçladığına vurgu yaparak, Meryan'a bu davranışların önlenmesi gerektiğini belirtti. Meryan, bütün bu hususların kendi ülkesi içerisindeki yetkili makamlara iletileceğini ifade ederek, gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek