Azerbaycan Uçağı Kazakistan'da Düşerken Rus Füzesi Maruziyeti

Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan hükümetiyle bağlantılı medya kaynakları, olayla ilgili detayları aktardı. Anewz.tv'nin haberine göre, adı açıklanmayan Azerbaycan hükümeti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, aktarılanlara göre uçak, Grozni kentine yaklaşırken Rus hava savunma sisteminin saldırısına uğradı.

Haberde, uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemleri nedeniyle tamamen felç olduğu, bir süreliğine Rus hava sahasındaki radarlar tarafından kaybolduğu ifade edildi.

Uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmemesi ve Aktau'ya yönlendirilmesi, Hazar Denizi'ne düşerek tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği iddia ediliyor.

Rus medyasında konuyla ilgili dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak amaçlı olduğu öne sürüldü ve uçak düşmeden önce kabin içinden alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın bir saldırıya uğradığını gösterdiği kaydedildi.

Azerbaycanlı bir yetkilinin ifadelerine göre, "Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır. Kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak, gerçekleri göz önünde bulundurarak, Bakü, Rus tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor."

Düşme Olayının Detayları

Bakü-Grozni seferini yapmakta olan AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğunu doğruladı. Üzücü olayda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı bildirilmiştir.