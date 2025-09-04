Aziz İhsan Aktaş soruşturması: 2 şüpheli için tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 2 şüpheli için tutuklama talebi
TUTUKLAMA TALEBİ EKLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.