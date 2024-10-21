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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da Eğitim ve Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Vakıf, Sudan'daki iç savaşın yarattığı olumsuz koşullara rağmen eğitim ve insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:29
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da Eğitim ve Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'daki Eğitim ve İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2013 yılından bu yana sürdüğü Sudan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Vakfın yaptığı açıklamada, iç savaşın etkisi altındaki Sudan'da öğrencilere ve ailelerine sunulan kritik desteklerin önemine vurgu yapıldı.

İç Savaşın Etkileri ve Vakfın Rolü

2023 yılından itibaren devam eden iç savaş, Sudan'da 2 milyon insanı yerinden etti, yarım milyon kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve 1 milyon çocuk eğitim imkanlarından yoksun bırakıldı. Buna rağmen, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, mevcut duruma rağmen yardım çalışmalarını sürdürmektedir. Yardım Faaliyetleri ve Eğitim Destekleri

Vakıf, çeşitli eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri yürütmekte, öğrencilere yemek ve barınma imkanları sağlayarak, çatışmalardan etkilenenler için yatakhane hizmetleri oluşturmakta. Aynı zamanda, ihtiyaç sahibi topluluklara aşevi hizmetleri sunarak yardımlarını genişletmektedir. Vakfın, Kızılay ve İHH'nın destekleriyle bölgeye gönderdiği sayısız yardım tırı ile iç savaş mağdurlarına ulaşmak için çalıştığı belirtilmektedir.

Delegasyon ve Dağıtım Süreçleri

Vakıf ekipleri, Sudan halkı ve öğrenci ailelerine yardım malzemelerinin dağıtım süreçlerini doğrudan denetlemektedir. Bu süreçte, vakfın İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, amaçlarının iç savaş koşullarında eğitimlerine devam eden yüzlerce Sudanlı öğrencinin yaşam standartlarını iyileştirmek olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca, bu bölgede yaşayan gençlere maddi ve manevi destek sunmaya devam edeceklerini ifade etmiştir.

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