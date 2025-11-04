Aziziye Savunması'nın 148. Yılı — Erzurum'da Tabyalar Yürüyüşü 9 Kasım 2025

Erzurum'da Aziziye Savunması'nın 148. yılı anısına 9 Kasım 2025'te Karskapı Şehitliği'nden başlayacak Tabyalar Yürüyüşü düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:30
Aziziye Savunması'nın 148. Yılı İçin Tabyalar Yürüyüşü Düzenleniyor

Erzurum’da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği Aziziye Savunmasının 148. yıl dönümü anısına yürüyüş ve anma programı gerçekleştirilecek.

Valilikten Davet: Tüm Hemşehriler Katılmaya Çağrıldı

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Aziziye Destanı’nın ruhunu yaşatmak, ecdadımıza vefa göstermek ve millî şuurumuzu diri tutmak amacıyla Tabyalar Yürüyüşü’nü bu sene de aynı heyecanla düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, Karskapı Şehitliği önünden saat 07.00’de başlayacak bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz denildi.

Yürüyüşün başlangıç noktası Karskapı Şehitliği Önü olarak belirlendi ve etkinlik 9 Kasım 2025 saat 07.00'de başlayacak.

