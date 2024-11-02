Baalbek'te İsrail Saldırıları: Yıkım ve Göç

Baalbek’teki Yıkımın Boyutu Artıyor

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek, İsrail'in artan hava saldırıları sonucunda büyük bir yıkıma uğradı. AA kameralarının görüntülediği felaket, bölgedeki halkın göç etmesiyle birlikte sessizlikle doldu. Ancak, bombardımanın boyutu her geçen gün daha da derinleşiyor.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin yaralandığını bildirmişti. Bugün itibarıyla ölü sayısının 57'ye çıktığı öğrenildi. Saldırılarda 30 Ekim'de 20, 31 Ekim'de ise 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tahliye Uyarısı ve Güvenlik Endişeleri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Baalbek'in geniş bir bölgesi için tahliye uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası bölge halkı, güvenli yerler aramak için göç etmeye başladı. Ancak, bazı saldırılar tahliye uyarısı yapılan bölgelerin dışında gerçekleşti, bu da halkın büyük bir endişe içinde yaşamasına sebep oldu.

Duris'te Türkmen Aileleri Zor Durumda

İsrail'in hava saldırıları Türkmenlerin yaşadığı Duris'e de ulaşarak birçok evin zarar görmesine neden oldu. Evleri hasar gören Türkmenlerden biri olan Lama Gorli, "Saldırı anında burada değildik çünkü güvende olmak için sürekli hareket ettik. Eviniz için endişeliydik" ifadesini kullandı. Gorli, tahliye uyarısından önce ailecek can güvenlikleri için yer değiştirdiklerini ve şu an akrabalarının yanında kaldıklarını aktardı. Son olarak, "Tek temennimiz savaşın bitmesi. Psikolojik olarak yorulduk, artık bu savaşı istemiyoruz" diyerek durumu özetledi.