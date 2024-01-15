Baba ve oğlunun ölümünün ardında trajik hikaye çıktı

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici bir olay, Pirali Emral (66) adlı baba ile oğlu Hasan Emral (41) arasında yaşanan borç anlaşmazlığından kaynaklanan bir trajediye dönüştü. Dün akşam Saklı Kent Sitesi'nde gerçekleşen olayda, baba Emral, oğlunu tabancayla vurarak hayatına son verdi ve ardından aynı silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

İddiaya göre, Emral ailesi arasında bir otele ortak olan baba Emral ile oğlu Hasan, piyasaya 3 milyon lira borçlanmıştı. Borç ödemeleriyle ilgili yaşanan anlaşmazlık, dün Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan ailelerinin evinde büyüdü. Tartışma, oğul Hasan Emral'a tabancayla ateş edilmesi ve ardından baba Pirali Emral'ın intihar girişimiyle son buldu.





Polis ve sağlık ekipleri, komşuların ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. İncelemelerde, Hasan Emral'ın hayatını kaybettiği, baba Pirali Emral'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Emral da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.





Olay yeri incelemelerinde ruhsatsız bir tabanca kullanıldığı belirlendi. Baba Emral'ın, kahvaltı sırasında oğlu Hasan ile yaptığı görüşmede, piyasaya olan 3 milyon lira borç nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında tabancayla oğluna ateş ettiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Bu korkunç olayın ardından, baba ve oğulun cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrasında toprağa verildi. Aile içindeki maddi sıkıntıların, trajik bir sona yol açtığı olay, çevrede derin bir üzüntü yarattı.