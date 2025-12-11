DOLAR
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi öncülüğünde, şehitler anısına Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:58
EMNİYET TEŞKİLATINDAN ANMA VE DOĞA BİLİNCİ ETKİNLİĞİ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen ağaç dikim etkinliği, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin katılımıyla Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapıldı.

Programda, şehitlerin anısına dikilen fidanların geleceğe nefes olacağı vurgulandı ve etkinliğin hem anma hem de gençlere doğa bilinci kazandırma amacı taşıdığı belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek etkinlikle ilgili olarak, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gençlerimize doğa bilinci kazandırmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

