Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme

SASKİ, Çarşamba'da 28,4 km içme suyu, 16,6 km kanalizasyon ve 10,3 km yağmur suyu hattını yenileyerek altyapıyı modernize ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:03
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme

Proje detayları ve çalışma alanları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde başlattığı kapsamlı altyapı çalışmalarıyla kentin geleceğine yatırım yapıyor.

Proje kapsamında 28,4 km içme suyu, 16,6 km kanalizasyon ve 10,3 km yağmur suyu hattı güçlendirilecek.

İlçenin yıllardır kullanılan içme suyu şebekesi yenilenirken, yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesiyle altyapı modern standartlara uygun hale getiriliyor. Çalışmalar Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi ile Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yoğun şekilde sürüyor.

SASKİ ekipleri, günlük yaşamın en az etkilenmesi için etaplı ilerleyerek projeyi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

"Altyapı şehirlerin görünmeyen gücüdür"

Başkan Halit Doğan, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini belirleyen en kritik çalışmalar olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Altyapı yatırımları şehirlerin geleceğini şekillendiren görünmez kahramanlardır. Bu uzun ve meşakkatli süreçlerde ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çarşamba’da yürüttüğümüz çalışmalar da bunun bir göstergesi. Su taşkınlarının yaşanmadığı, kesintisiz suya erişimin sağlandığı, sağlıklı bir şehir oluşturma hedefiyle hareket ediyoruz. 17 ilçemizi evimiz olarak görüyor, her mahallede aynı gayretle çalışarak Samsun’umuzun geleceğini güvence altına alıyoruz".

Başkan Doğan, şehir genelindeki altyapı projelerinin planlı şekilde devam edeceğini belirterek, Samsunluların daha konforlu ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

