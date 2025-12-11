Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü
Yağışlı Hava ve Uyarılar
Hatay’ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da, yağışlı hava 4 gündür etkisini hissettiriyor. Antakya’da yağışlı havayla birlikte sabah saatlerinde oluşan sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini 20 metreye kadar indirdi.
Yetkililer, sisli ve yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildiriyor.
HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİSLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.