Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Antakya'da sabah sis görüşü 50 metreye, yüksek kesimlerde 20 metreye düşürdü; Hatay'da yağışlı hava 4 gündür etkili.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:03
Yağışlı Hava ve Uyarılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da, yağışlı hava 4 gündür etkisini hissettiriyor. Antakya’da yağışlı havayla birlikte sabah saatlerinde oluşan sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini 20 metreye kadar indirdi.

Yetkililer, sisli ve yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildiriyor.

