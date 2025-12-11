Trabzon: Uzunkum Yaşam Alanı 1. Etap İhalesi 10 Şubat 2026'da

Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı 1. Etap İhalesi 10 Şubat 2026'da

Proje ayrıntıları ve hedeflenen süre

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı 1. Etap ihalesinin 10 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkent Ankara'da bakanlar ve üst düzey bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiren Başkan Genç, vizyon projeler arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı için önemli bir adım attıklarını söyledi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ile yapılan görüşmeler sonrasında ihale tarihinin netleştiği belirtildi.

Genç, projenin ilk etabının 250 dönümlük bir alanı kapsayacağını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirileceğini söyledi. İlk etabın 461 günde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

TOKİ Başkanımız ve hemşehrimiz Mustafa Levent Sungur Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, projemizin ilk etabının yapımı için 10 Şubat 2026’da ihaleye çıkılması konusunda mutabık kaldık. İlk etabı 250 dönümlük alanı kapsayan bu proje; rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsuru bünyesinde barındıracak. Şehrimize hayırlı olsun

Yetkililer, projenin tamamlanmasının Trabzon'un sahil hattına yeni bir kimlik kazandıracağını vurguladı.

