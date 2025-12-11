Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar: Can Kaybı 22’ye Yükseldi

Tayland ile Kamboçya sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Olaylarda hem askerler hem de siviller zarar gördü, bölgedeki gerilim sürüyor.

Resmi bilanço ve tahliyeler

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, düzenlediği basın toplantısında çatışmalarda 9 asker ile 3 sivil'in yaşamını yitirdiğini, 120'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kongsiri ayrıca sınır bölgelerinde yaşayan 200 binden fazla sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve yaklaşık 200 hastane ile sağlık merkezinde hasar meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, çatışmaların özellikle Tayland'ın doğusundaki Ubon Ratchathani ve Sisaket eyaletlerinde yoğunlaştığını, bölgeye ateş açılmaya devam edildiğini belirtti. Sınır bölgesindeki Sa Kaeo eyaletinde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi; askerlerin aldığı karar doğrultusunda 4 ilçede sivillerin 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklandı.

Kamboçya tarafındaki kayıp ve tahliyeler

Kamboçya İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre çatışmalarda en az 10 sivil yaşamını yitirdi, 46 sivil yaralandı. Bakanlık, Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerinden toplam 226 bin sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Kamboçya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne başvurusu

Kamboçya hükümeti, Tayland'ı ateşkesi ihlal etmek ve sivil yerleşimleri hedef almakla suçlayarak çatışmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Yapılan açıklamada Tayland ordusunun uluslararası hukuku ihlal eden güç kullanımı, sivil nüfusun hedef alınması ve Kamboçya hava sahasının ihlali ile suçlandığı ve BM'den acil müdahale talep edildiği kaydedildi.

Bangkok Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, sınır hattındaki çatışmalar nedeniyle bölgede bulunan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Duyuruda, Tayland-Kamboçya sınırındaki bölgelere seyahat edecek veya bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların temkinli olmalarının ve yerel makamların uyarı ile yönlendirmelerini takip etmelerinin yararlı olacağı belirtildi.

