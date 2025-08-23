Bağcılar'da İş Yeri Kurşunlaması: 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Emniyeti, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak'taki olayları soruşturdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da meydana gelen iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin başlattığı soruşturmada önemli bir gelişme kaydetti.

Polis, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki iş yerlerine yapılan saldırılarla bağlantılı çalışma yürüttü.

Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler C.D. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Ayrıca, kurşunlama olayına karıştığı belirlenen zanlı Ş.B.'nin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.