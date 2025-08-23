DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Bağcılar'da İş Yeri Kurşunlaması: 2 Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan C.D. ve Y.İ. tutuklandı; zanlı Ş.B. başka suçtan cezaevinde.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:01
Bağcılar'da İş Yeri Kurşunlaması: 2 Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da İş Yeri Kurşunlaması: 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Emniyeti, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak'taki olayları soruşturdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da meydana gelen iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin başlattığı soruşturmada önemli bir gelişme kaydetti.

Polis, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki iş yerlerine yapılan saldırılarla bağlantılı çalışma yürüttü.

Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler C.D. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Ayrıca, kurşunlama olayına karıştığı belirlenen zanlı Ş.B.'nin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası Görüşmeler
3
Türkiye 22 Yılda Ekonomide Dönüşüm: 390 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
4
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi
5
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
6
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor
7
Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi