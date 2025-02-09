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Bağcılar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bağcılar'da park halindeki araçta çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:56
Bağcılar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bağcılar'da park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Burada park halindeki 34 CIJ 719 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, hemen su ve yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Durumu fark edenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine, yangın müdahale ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yangının söndürülmesi sonrası araçta inceleme gerçekleştiren itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına müdahale eden Caddede esnaflık yapan Nami Tavsan, "Bir anda ortalık alev topuna döndü. İçeride yangın tüpü vardı hemen müdahale ettik, yangını söndürdük." şeklinde ifadelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme devam ediyor.

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