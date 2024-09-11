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Bağcılar'da Sağlık Ekibine Hakaret Eden Kişi Serbest Bırakıldı

Bağcılar'da 112 Acil sağlık ekiplerine hakaret etmesi nedeniyle gözaltına alınan kişi, adli süreçten sonra serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:30
Bağcılar'da Sağlık Ekibine Hakaret Eden Kişi Serbest Bırakıldı

Bağcılar'da Sağlık Ekibine Hakaret İddiası

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekiplerine müdahale sırasında hakaret eden bir kişi serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağlık ekipleri bir hastaya yardım etmek üzere cadde üzerinde durdu. Ancak, müdahale yapmak isteyen sağlık görevlileri, bir araç sürücüsü tarafından hakarete uğradı.

Polis İncelemesi ve Gözaltı Süreci

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemelerde, sürücünün trafik engeli bahanesiyle sağlık ekiplerine küfrederek saldırdığı tespit edildi. Kimliği belirlenen kişi, E.Y. (47), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliye Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Olay, sağlık çalışanlarına karşı yapılan hakaretlerin toplumdaki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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