Bağcılar'da Tekstil Atölyesi Çatısında Yangın Söndürüldü
Bağlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, atölyede bulunan çalışanlar kendi imkânlarıyla binadan çıkarak güvenli bölgeye geçti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.
