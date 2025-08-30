DOLAR
Bağcılar'da Tekstil Atölyesi Çatısında Yangın Söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; atölyede hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:09
Bağlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, atölyede bulunan çalışanlar kendi imkânlarıyla binadan çıkarak güvenli bölgeye geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.

