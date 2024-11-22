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Bahadır Yenişehirlioğlu, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'taki kitap fuarının açılışında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:30
Bahadır Yenişehirlioğlu, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na Katıldı

Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na katıldı. Fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Kültür ve Edebiyatın Merkezi

Açılış konuşmasında Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ın köklü bir kültür ve edebiyat merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Kahramanmaraş, Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarını, şairlerini ve düşünürlerini yetiştirmiştir" diye belirtti.

Kitap Fuarlarının Önemi

Yenişehirlioğlu, Türk milletinin tarih boyunca adaletin ve hakkın yanında durduğunu ifade ederek, kitap fuarlarının bu misyonu geleceğe taşımadaki önemine vurgu yaptı. Okumanın insanlığın kendi labirentlerinden çıkış yolunu bulmasında en büyük rehber olduğunu söyledi.

"Dünyanın çivisinin çıktığı, insanlığın en dip noktaları gördüğü bu günlerde, kendimizi yeniden tanımamız gerekiyor. Türk milletinin tarihi boyunca hakkın ve adaletin yanında durarak, zalimin zulmü karşısında dik durması gereken zamanlardayız" şeklinde konuştu.

Fuar Açılışı ve Katılımcılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm kitapseverleri fuara davet etti. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilerek kitapseverlerin hizmetine sunuldu.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Fuar, 1 Aralık Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa, AK...

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 7), İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 6) ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sağ 4) de katıldı.

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa, AK...

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 7), İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 6) ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (sağ 4) de katıldı.

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