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Bahçeli'den Güvenlik Vurgusu: Tehditler Kaynağında Yok Edilmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin güvenliğinin Misakımilli haritasının sınırlarından başladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:23
Bahçeli'den Güvenlik Vurgusu: Tehditler Kaynağında Yok Edilmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Çarpıcı Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır." ifadesini kullanarak, güvenliğin ulusal sınırların ötesinde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Tehditlerle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, bu bağlamda, “Bu nedenle Türkiye tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir” diyerek, ülkenin güvenliğini sağlamak adına proaktif bir yaklaşım sergilemenin önemine değindi. MHP liderinin bu açıklamaları, ulusal güvenlik stratejilerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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