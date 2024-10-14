Bahçelievler Belediyesi'nden Ağaç İyileştirme Çalışması

Bahçelievler Belediyesi'nden Ağaç Koruma Müdahalesi

Bahçelievler Belediyesi, bir İETT otobüsünün çarptığı çınar ağacındaki hasarı gidermek için harekete geçti. Ekipler, ağacın yüzeysel tahribatını iyileştirmek amacıyla aşı macunu uyguladı.

Kaza Detayları

Saat sabah 08:30 civarında, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Kaza sonucunda 7 kişi yaralanırken, ağaçta da zarar meydana geldi.

İlk İncelemeler ve Tedavi Süreci

Kaza sonrası Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çınar ağacını inceleyerek kök ve gövde yapısında önemli bir risk saptamadı. Yalnızca yüzeysel tahribatın bulunduğu belirlendi. Enfeksiyon riskini azaltmak ve ağacın hızlıca iyileşmesini sağlamak için ağaç üzerinde aşı macunu uygulandı.

Bahçelievler Belediyesi, bu tür durumlarda doğanın korunması ve ağaçların sağlığının ön planda tutulması için gerekli önlemleri almaya devam etmektedir.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, İETT otobüsünün çarptığı çınar ağacındaki yüzeysel tahribatı iyileştirmek için aşı macunu uygulaması yaptı.