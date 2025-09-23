Bakan Bolat: Türk-Amerikan Toplumuna Her Alanda Destek Sürecek

Bakan Bolat New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle New York'ta düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğine katıldı.

Türkiye'den destek mesajı

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte işaret ettiği gibi ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman topluluklarının farklı alanlarda üstlendikleri kıymetli rol ve girişimlerin, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde önemli katkı sağladığını belirtti.

Türkiye olarak, Türk-Amerikan toplumunu her alanda desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullanan Bolat, ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türk-Amerikan Komitesinin çabalarının, siyasi, ekonomik, ticari, karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere iki ülke ilişkilerine olumlu katkılar sunacağı inancındayız."