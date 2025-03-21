Bakan Ersoy'dan Dünya Down Sendromu Günü Mesajı

Bakan Ersoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğiyle ilgili duygusal paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:33
Bakan Ersoy'dan Dünya Down Sendromu Günü Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Anlamlı Paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte düşüncelerini açıkladı. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşamın güzelleşmesinin insanların mutluluğu için çaba harcamasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Mübarek ramazan ayında Külliye'de düzenlediğimiz ramazan etkinliklerinin yirmi birinci gününde, down sendromlu evlatlarımızın yüzlerinden eksik olmayan gülümsemelerle dolu sımsıcak anılara şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Özel Çocuklarla Birlikte Huzur Dolu Anlar

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde özel çocuklar ile ailelerinin coşkusuna ortak olmanın huzurunu yaşadıklarını kaydeden Ersoy, şunları ekledi: "Gönüllerimizde iz bırakan bu değerli anları bizlere armağan eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günlerde, sevginin ve dayanışmanın gücüyle daha nice güzel anıları birlikte paylaşmak dileğiyle..."

Ersoy, 22 Mart Cumartesi günü Milletin Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler için de davette bulundu.

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