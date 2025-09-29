Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü

Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile GoTürkiye'nin dijital tanıtım ve kültürel miras işbirliklerini görüştü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:14
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü

Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü

GoTürkiye'nin YouTube başarısı ve kültürel tanıtım planları ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ve ekibiyle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede dijital tanıtım stratejileri ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

GoTürkiye YouTube kanalımız tam 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tanıtımda dünya markası haline gelen GoTürkiye'nin Google platformlarında rakip ülkelerin oldukça önünde lider konumunu sürdürdüğünü belirtti.

"GoTürkiye YouTube kanalımız tam 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştı. Bakanlığımızda ağırladığımız Google heyeti ile bu çalışmalarımızı nasıl ilerletebileceğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Google ile ele aldığımız bir diğer önemli konu da, kültürel mirasımızın ve turizm değerlerimizin küresel ölçekte tanıtılması. Bu konuda da kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik ve yakın vadede atılabilecek ortak adımlara odaklandık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla kültür ve turizmimizi dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz."

Görüşmede, ortak adımların yakın vadede atılmasına odaklanıldığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü
3
Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
4
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
5
İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir
6
Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi
7
Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı