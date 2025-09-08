Bakan Fidan'dan Yvette Cooper'a Tebrik Telefonu

Türkiye-İngiltere gündeminde ziyaretler ve bölgesel konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Cooper'ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Taraflar, iki ülke arasındaki ziyaret takvimini ele aldı; ayrıca ikili ilişkilerin gündemindeki ticaret, savunma ve terörizmle mücadele konuları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ile Orta Doğu'daki son durum ele alındı.