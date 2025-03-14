Bakan Fidan: Suriye'de Otonomi Arayışına Taviz Yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Fidan, "(Suriye'de) Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye politikası üzerindeki duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Suriye'deki Otonomi Tartışmaları

Bakan Fidan’ın bu ifadeleri, Suriye'deki mevcut siyasi durumu ve Türkiye'nin bölgedeki hassasiyetlerini yansıtması açısından dikkat çekici. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi sürekli vurgulamakta ve bu doğrultuda otonomi taleplerine karşı güçlü bir duruş sergilemeye devam etmektedir.