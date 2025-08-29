DOLAR
Bakan Fidan uyardı: İsrail'in Gazze saldırıları tüm bölgeyi ateşe atar

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'deki saldırılarına devam edilmesinin sadece Filistin'i değil tüm bölgeyi ateşe atacağını uyardı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:45
Kritik uyarı

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze ve Filistin'deki askeri operasyonlarına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

"İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar"

Bakanın bu sözleri, tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşebileceği uyarısını içeriyor.

Pervasız saldırılar ifadesiyle yapılan uyarı, çatışmanın genişlemesi halinde bölgesel istikrarın ciddi şekilde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

Açıklama, diplomasi ve uluslararası girişimlerin önemine vurgu yaparken, taraflara itidal çağrısı niteliği taşıyor.

