Bakan Fidan uyardı: İsrail'in Gazze saldırıları tüm bölgeyi ateşe atar

Kritik uyarı

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze ve Filistin'deki askeri operasyonlarına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

"İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar"

Bakanın bu sözleri, tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşebileceği uyarısını içeriyor.

Pervasız saldırılar ifadesiyle yapılan uyarı, çatışmanın genişlemesi halinde bölgesel istikrarın ciddi şekilde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

Açıklama, diplomasi ve uluslararası girişimlerin önemine vurgu yaparken, taraflara itidal çağrısı niteliği taşıyor.