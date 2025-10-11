Bakan Göktaş Aile Festivali'ni Ziyaret Etti: Aile Yılı'nda 81 İlde 12 Bine Yakın Etkinlik

Bakan Göktaş Aile Festivali'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedikule Hisarı'nda düzenlenen Aile Festivali alanını ziyaret etti. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) destekleriyle gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş alandaki stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7'den 70'e yaklaşık 40 bin ailenin giriş çıkış yaptığı canlı bir festival alanı oluştuğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda Türkiye genelinde 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik. Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailelerimizle. Aileden güç alan bir milletiz aynı zamanda." dedi.

Ekonomik Destekler ve Aile Odaklı Projeler

Göktaş, ailelere yönelik yeni projeleri anlatarak ekonomik desteklere dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda Yeni doğum yardımı uygulamasının hayata geçirildiğini ve evlenecek genç çiftlere sıfır faiz oranlı kredi desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca bu desteklerin Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ülke genelinde uygulandığını vurguladı.

Bakan, festivalin 3 gün boyunca çocukların, gençlerin ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği, söyleşiler ve etkinliklerle farkındalık oluşturacak bir ortam sunduğunu söyledi. Etkinlikte bakanlık ve kurum stantları, söyleşiler ve uzman konuşmaları ile ailelere yönelik içeriklerin yer aldığı aktarıldı.

Festival gezisinde Bakan Göktaş'a, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) destekleriyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen "Aile Festivali" alanını ziyaret ederek konuşma yaptı.