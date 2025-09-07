DOLAR
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,9'luk Depremde Psikososyal Destek Başladı

Bakan Göktaş, Balıkesir Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremde psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:05
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,9'luk Depremde Psikososyal Destek Başladı

Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,9'luk Depremde Psikososyal Destek Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan saha çalışmaları açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Göktaş'ın paylaşımında, psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başladığı vurgulandı.

