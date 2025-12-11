Bursa'da Narkotik Operasyonu: Metanfetaminle Suçüstü Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Narkotik Operasyonu: İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen iki şahsı düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

Ekipler, Erdal Y. (39) ve Hasan S. (35) isimli şahısların araçla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldı. Teknolojik ve fiziki takip sonrası durdurulan araçta yapılan aramada 54 gram metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

