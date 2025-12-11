Yerköy'de Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Sentetik Maddeler Ele Geçirildi

Yozgat polisi bir adrese düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu ve kullanım malzemesi ele geçirdi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler, Yerköy'de bir ikamete operasyon düzenledi.

Aramada, 55,46 gram metamfetamin, 9,67 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 adet sentetik ecza, bir pürmüz, 2 adet pipe ve 2 adet kova düzeneği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

