DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
50,03 -0,41%
ALTIN
5.771,13 0,41%
BITCOIN
3.845.495,33 2,32%

Erzurum'da Geleceğin Liderleri Yapay Zekâ ile Yetişiyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erasmus+ Impact Hub projesiyle 18-30 yaş arası gençleri yapay zekâ destekli eğitimle yerel yönetimde liderliğe hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:59
Erzurum'da Geleceğin Liderleri Yapay Zekâ ile Yetişiyor

Erzurum'da Yapay Zekâ ile Genç Lider Yetiştirme Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ortaklarıyla birlikte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan Erasmus+ Impact Hub Projesi kapsamında gençleri geleceğin yöneticileri olarak yetiştirecek.

Proje ortakları arasında Erzurum Teknik Üniversitesi, Romanya Alba Iulia Belediyesi, İtalya Ponte di Piave Belediyesi ve Fransa’dan Kybele Derneği yer alıyor.

Projenin Hedefleri

Projenin ana hedefi; 18-30 yaş arasındaki gençleri yapay zekâ destekli eğitim modelleriyle lider olarak hazırlamak, gençlerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir genç liderlik ekosistemi oluşturmak.

Yapay Zekâ Destekli Meclis Deneyimi

Eğitim alacak gençler, proje kapsamında geliştirilecek yapay zekâ ile oluşturulmuş sanal belediye binaları ve meclis salonlarında karar alma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyecek. Bu sayede katılımcı demokrasi ve yerel yönetim işleyişi teknoloji tabanlı bir ortamda pratik edilecek.

Sürekli Lider Yetiştirme Sistemi ve Gençlik Konseyi

Proje, yetişen genç liderlerin yeni gruplara mentorluk yapmasını teşvik ederek kalıcı bir lider yetiştirme döngüsü kurmayı amaçlıyor. Proje sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Gençlik Konseyi ile elde edilen kazanımlar belediyenin karar süreçlerine entegre edilecek ve gençlerin yönetime katkısı sürdürülebilir hale gelecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları, gençlerin teknolojiyle güçlendirilmiş liderlik becerilerini desteklemeyi ve yerel yönetişimde gençlerin rolünü artırarak uluslararası ölçekte örnek bir model oluşturmayı hedefliyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULUSLARARASI ORTAKLARIYLA BİRLİKTE AVRUPA KOMİSYONU VE TÜRKİYE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULUSLARARASI ORTAKLARIYLA BİRLİKTE AVRUPA KOMİSYONU VE TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN FONLANAN ERASMUS+ IMPACT HUB PROJESİ KAPSAMINDA ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ROMANYA ALBA IULİA BELEDİYESİ, İTALYA PONTE Dİ PİAVE BELEDİYESİ VE FRANSA’DAN KYBELE DERNEĞİ İLE GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRECEK.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULUSLARARASI ORTAKLARIYLA BİRLİKTE AVRUPA KOMİSYONU VE TÜRKİYE...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
3
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
4
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde
5
Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
6
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme
7
Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?