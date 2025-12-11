Erzurum'da Geleceğin Liderleri Yapay Zekâ ile Yetişiyor

Erzurum'da Yapay Zekâ ile Genç Lider Yetiştirme Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ortaklarıyla birlikte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan Erasmus+ Impact Hub Projesi kapsamında gençleri geleceğin yöneticileri olarak yetiştirecek.

Proje ortakları arasında Erzurum Teknik Üniversitesi, Romanya Alba Iulia Belediyesi, İtalya Ponte di Piave Belediyesi ve Fransa’dan Kybele Derneği yer alıyor.

Projenin Hedefleri

Projenin ana hedefi; 18-30 yaş arasındaki gençleri yapay zekâ destekli eğitim modelleriyle lider olarak hazırlamak, gençlerin yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir genç liderlik ekosistemi oluşturmak.

Yapay Zekâ Destekli Meclis Deneyimi

Eğitim alacak gençler, proje kapsamında geliştirilecek yapay zekâ ile oluşturulmuş sanal belediye binaları ve meclis salonlarında karar alma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyecek. Bu sayede katılımcı demokrasi ve yerel yönetim işleyişi teknoloji tabanlı bir ortamda pratik edilecek.

Sürekli Lider Yetiştirme Sistemi ve Gençlik Konseyi

Proje, yetişen genç liderlerin yeni gruplara mentorluk yapmasını teşvik ederek kalıcı bir lider yetiştirme döngüsü kurmayı amaçlıyor. Proje sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Gençlik Konseyi ile elde edilen kazanımlar belediyenin karar süreçlerine entegre edilecek ve gençlerin yönetime katkısı sürdürülebilir hale gelecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları, gençlerin teknolojiyle güçlendirilmiş liderlik becerilerini desteklemeyi ve yerel yönetişimde gençlerin rolünü artırarak uluslararası ölçekte örnek bir model oluşturmayı hedefliyor.

