Artvin'de Hedef: En Az 500 Kişiyi Sigarayı Bıraktırmak

Vali Ergün'den dumansız yaşamı destekleyen teşekkür

Artvin'de, tütünle mücadele kampanyası kapsamında sigarayı bırakan 15 vatandaş İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen törende Vali Dr. Turan Ergün tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Tören, Sağlık Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Belgeleri alanlar arasında kendi iradeleriyle sigarayı bırakanlar ile sigara bırakma polikliniklerinden destek alan vatandaşlar yer aldı.

Vali Ergün, Artvin'in Artvin’in Dumanı Artvin’e Yeter sloganıyla Türkiye pilot ili seçildiğini hatırlatarak, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık gerektiren uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı.

Ergün, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda her hafta farkındalık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bugün 15 vatandaşımızla bir araya geldik ancak toplamda 51 kişi sigarayı bırakmayı başardı. Bu sayılar yeterli değil" dedi ve bırakanların deneyimlerini paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hazırlıkları süren 3-5 yıllık eylem planı ile kampanyanın daha sistemli yürütüleceğini söyleyen Ergün, kısa sürede sigarayı bırakanların sayısını 500'lere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

