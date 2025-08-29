DOLAR
Bakan Göktaş Denizli'de: Aile ve Gençlik Fonu'ndan Yararlanan Çiftin Nikahına Katıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığı ziyareti, 'Aile ve Gençlik Fonu' yararlanıcısının nikahı ve Pamukeller kadın kooperatifini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:02
Ziyaret programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında Denizli'ye gelerek ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile görüşen Göktaş, daha sonra partililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Nikah töreni ve tebrikler

Toplantının ardından Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"ndan faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu ve Mehmet Güçlü çiftinin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı. Göktaş, nikah şahitliği yaparak genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Göktaş, törende duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnsanın hayatında çok özel günler olur. Evlilik de bunun bir parçası. İnşallah her daim birbirinize ilk günkü gibi sevgi, saygı, sabır ve merhametle yaklaşırsınız." ifadelerini kullandı.

Pamukeller kadın kooperatifine ziyaret

Daha sonra Pamukkale ilçesindeki Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Göktaş, kooperatif üyeleriyle sohbet edip üretim ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

