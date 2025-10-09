Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sivil toplum temsilcileriyle görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması verileri istişare edildi

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yakın zamanda tamamlanan Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması verilerinin istişare edildiğini bildirdi.

"Yaptığımız istişarelerin, araştırma sonuçlarının politikaya dönüştürülme sürecinde çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şiddetle mücadelenin toplumun her kesimiyle topyekün bir duruş ve toplumsal farkındalıkla gerçekleşeceğinin bilinciyle işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli katılımları için paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Görüşmede, araştırma bulgularının uygulamaya dönük politikalara aktarılmasının ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi üzerinde duruldu. Bakan Göktaş, sivil toplumla sürdürülecek işbirliklerinin bu hedefe hizmet edeceğini vurguladı.

