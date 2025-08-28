Bakan Göktaş, Şule Yüksel Şenler'i Vefatının 6'ncı Yılında Andı

Anma ve paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ve kalemini davasına adayan Şule Yüksel Şenler, inancı, fikirleri ve eserleriyle bir nesle ışık oldu. Duruşu ve kararlı mücadelesi, bugün de gençlerimize, kadınlara ve tüm topluma ilham olmaya devam ediyor. Toplumsal hafızamızda iz bırakan mücadelesi, özgürlük ve değerler uğruna ortaya koyduğu cesaretle her zaman hatırlanacaktır. Ülkemizin kıymetli entelektüel ve yazarlarından Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."