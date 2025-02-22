Bakan Göktaş'tan Diyarbakır Annelerine Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır annelerine yönelik yaptığı paylaşımda, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Anneleri’nin Mücadelesi

Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Diyarbakır annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için 2 bin gündür nöbet tuttuklarını ve gözyaşlarını umuda, acılarını ise sabırlı bir mücadeleye dönüştürdüklerini vurguladı. Bu süreçte anaların mücadelesinin büyük bir önem taşıdığını dile getiren Bakan Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İkidir yüzlü Sessizliğe İzin Verilmeyecek

Diyarbakır annelerinin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirten Göktaş, "Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." değerlendirmesini yaptı.