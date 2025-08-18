DOLAR
Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'nde Devir-Teslim Törenine Katıldı

Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı; Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:33
Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir-teslim törenine katıldı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda törene ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Tören ve Atama Bilgileri

"2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti."

Resmi paylaşımda öne çıkan bu ifadede, devir-teslim sürecinin tamamlandığı ve törene ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (ortada), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı. Törende, 2025 Yüksek Askerî Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), görevi Orgeneral Metin Tokel’e (sağda) devretti.

