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Bakan Güler: Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda terörle mücadele konusunda kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:20
Bakan Güler: Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Bakan Güler Terörle Mücadele Mesajını Verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını yineledi. Güler, "Terörle mücadelemiz, sınırlarımızın güvenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar azim ve kararlılıkla sürecektir. Teröristler için tek kurtuluş yolu, bir an önce silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır," dedi.

2024'teki Başarılar ve 2025 Hedefleri

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle birlikte Batman'daki üsse yaptığı ziyarette personelin yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının ardından aynı kararlılık ve motivasyonla 2025'e girmenin heyecanını paylaştı. Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiği ve güvenlik ortamında belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Gücü ve Yetenekleri

Güler, Türk Hava Kuvvetleri'nin tarihsel başarılarına ve modern teknolojilerine dikkat çekerek, "Türk Hava Kuvvetlerinin kendi pilotlarının yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin pilotlarını da yetiştirebilen sayılı hava kuvvetlerinden biri olduğunu" ifade etti. Ayrıca, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı’nın Irak ve Suriye’deki başarılı operasyonlara katkı sunduğunu belirterek, tüm personele teşekkür etti.

Teknolojik Yenilikler ve Yerli İHA Başarısı

Hava Kuvvetlerinin etkinliğini sürdürmesi için sürekli olarak teknolojik yenilikler sağlandığını ifade eden Güler, yerli ve milli İHA'ların dünya çapında büyük bir talep gördüğünü belirtti. Güler, "İHA'larımız pek çok ülke tarafından takdir görüyor ve terörle mücadeledeki etkin çözümleriyle dikkat çekiyor," dedi.

Yerli Savunma Sanayisinin Önemi

Bakan Güler, yerli ve milli bir savunma sanayisine sahip olmanın önemine vurgu yaparak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni teknolojilerle kabiliyetlerini artırmak için azimle çalıştığını belirtti. Güler, "Başarı, bir yolculuk; bu yolu en üst seviyeye taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz," dedi.

Hava Gücünün Geleceği

Milli Savunma Bakanı, Hava Kuvvetlerinin hakimiyetinin sürdürülmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, tüm personelin bireysel ve mesleki kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti. Güler, "Kendinizi sürekli geliştireceğinize inanıyorum," şeklinde konuştu.

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