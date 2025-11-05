Bakan Güler: Türk ve Azerbaycan Orduları 'Kader Birliği' İçinde

Resepsiyon ve mesajlar

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’un ev sahipliğinde, 8 Kasım Karabağ Zafer Günü dolayısıyla Gazi Orduevi’nde resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sinan Oğan, protokol üyeleri, davetliler ve askeri ataşeler katıldı.

Bakan Güler konuşmasında, 44 gün süren Karabağ mücadelesi sonrasında elde edilen zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını; Azerbaycan halkının vatan ve bayrak uğruna gösterdiği kararlılığın en açık göstergesi olduğunu belirtti. Güler, bugün Azerbaycan’ın üç renkli bayrağının Karabağ’da gururla dalgalandığını ve bunun Türk’ün zaferini selamlayan bir sembol haline geldiğini ifade etti.

"Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur." diye konuşan Güler, sözlerine şu vurguları ekledi: "Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücüdür."

Kardeşlik, savunma iş birliği ve bölgesel barış

Güler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin köklü olduğunu ve ortak geçmişin bugünü anlamlı kıldığını belirtti. Kafkas İslam Ordusu’ndan Vatan Muharebesi’ne kadar uzanan mücadelelerden süzülüp gelen gönülden kurulmuş bir kardeşlikten söz eden Güler, iki ülke ilişkilerinin Cumhurbaşkanlarının liderlikleri sayesinde tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Güler, ortak tatbikatlar, karşılıklı eğitim faaliyetleri, savunma sanayii iş birliği ve teknoloji paylaşımının iki ülke arasındaki sarsılmaz güvenin açık göstergeleri olduğunu vurguladı.

Ayrıca Güler, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik son dönemde atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve refah için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her koşulda Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışma içinde olacağını ve bölgedeki huzurun sürekliliğine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Güler, tüm Azerbaycan halkının 8 Kasım zaferini tebrik ederek, kurucu liderlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'i, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı; gazilere ve şehit yakınlarına saygı ve şükranlarını sundu.

Büyükelçi Memmedov'un değerlendirmesi

Büyükelçi Reşad Memmedov ise Karabağ Zaferi sürecinde Türkiye’nin manevi desteğinin her zaman hissedildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değil" sözlerinin iki ülke arasındaki ebedi kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Memmedov, Azerbaycan askerlerinin Türkiye’de aldığı askeri eğitimlerin ve gerçekleştirilen ortak tatbikatların orduya yeni bir ruh ve kardeşlik nefesi kazandırdığını; Karabağ Zaferi’nin yalnızca toprakların kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin ve Türk silahlarının gücünün de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Memmedov, modern teknolojik silahlar ile insansız hava araçları'nın Azerbaycan askerinin cesaretiyle birleşerek iki ülkenin teknolojik ve stratejik gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, "TÜRK VE AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK YALNIZCA DOST DEĞİL, KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ 2 ORDUDUR. TÜRKİYE’NİN GÜCÜ AZERBAYCAN’IN GÜCÜ AZERBAYCAN’IN GÜCÜ DE TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR" DEDİ.