Bakan Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki barış sürecinin desteklenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hakan Fidan, özellikle güvenlik, ekonomik iş birliği ve insani yardım konularında ortak çözüm yolları üzerinde durdu.

Bakan Fidan'ın bu ziyareti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası diplomasi açısından da büyük önem taşıyor.