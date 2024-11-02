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Bakan Işıkhan, Aksaray'da Ekonomi ve İstihdam Konularında Değerlendirmelerde Bulundu

Bakan Vedat Işıkhan, Aksaray'daki programında Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve iş insanlarıyla dayanışmayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:03
Bakan Işıkhan, Aksaray'da Ekonomi ve İstihdam Konularında Değerlendirmelerde Bulundu

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aksaray'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında önemli mesajlar verdi. Işıkhan, "Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Hem içeride hem dışarıda büyük bir beka mücadelesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın Detayları

Işıkhan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Çalışma hayatının paydaşları olan iş insanlarıyla sık sık bir araya gelerek istişare ortamlarını önemsediklerini belirtti. Bu buluşmaların, şehrin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekonomik Hedefler ve İstihdam

Bakan Işıkhan, "Neyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun için çabalıyoruz. Hükümetimiz, geçmiş dönemlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşarak güçlü bir Türkiye inşa etmekle meşguldür. Artık yükselme ve yeni bir vizyon çizme zamanıdır" dedi.

İş Pozitif Projesi

İş hayatındaki zorlukları azaltmak için "İş Pozitif" isimli yeni bir projeyi de hayata geçireceklerini belirten Işıkhan, bu projenin özellikle kadın istihdamını artırma hedefinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonuna uygun bir seviyeye çıkartacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Türkiye artık 5 yıllık değil, 100 yıllık kalkınma hedefleriyle ilerleyen bir ülke konumunda. Herkesin hakkını alacağı adil bir sistem kurmak ortak arzumuzdur" diye konuştu. Bakan, ülkesinin geleceği için çalışan herkese destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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